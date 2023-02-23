В День защитника Отечества в Саратове продолжится метель

Фото: Архив КП

Сегодня, 23 февраля, в Саратовской области Гидрометцентр прогнозирует морозную погоду и метель.

Ночью в регионе возможны морозы до -20, днем – от -10 до -15. Весь день ожидается сильная метель, порывы ветра с западного и северо-западного направления будут достигать 15-18 метров в секунду.

Праздничный день будет облачным, местами по области возможен небольшой снег, в части саратовского Левобережья осадки будут умеренными.

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