В Октябрьском районе Саратова Solaris сбил 8-летнего мальчика

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 22 февраля, в Октябрьском районе Саратова ребенка задавила машина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как уточнили в дорожной полиции, в 16:00 у дома по адресу Клиническая, 8/12 43-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris сбил 8-летнего мальчика.
Школьнику потребовалась госпитализация.
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