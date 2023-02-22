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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 16:33

В Октябрьском районе Саратова Solaris сбил 8-летнего мальчика

Ребенку потребовалась госпитализация
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 22 февраля, в Октябрьском районе Саратова ребенка задавила машина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как уточнили в дорожной полиции, в 16:00 у дома по адресу Клиническая, 8/12 43-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris сбил 8-летнего мальчика.

Школьнику потребовалась госпитализация.

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