В Энгельсе пьяная женщина заперла сотрудниц «скорой» в квартире

Фото: Архив КП

В Энгельсе Саратовской области пьяная женщина заперла сотрудниц «скорой помощи» в квартире. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 января две женщины-фельдшера приехали на вызов к пьяному мужчине. В квартире на улице Тельмана также находилась пьяная горожанка. По неизвестным обстоятельствам 48-летняя жительница заперла медиков в квартире и ушла.

Инцидент произошел с 20.00 до 22.00. Фельдшерам пришлось дожидаться приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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