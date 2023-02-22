Жителей Саратовской области ожидают холодные праздничные выходные

Фото: Архив КП

Жителей Саратовской области ожидают холодные предстоящие праздничные выходные. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В предстоящий праздничный день, 23 февраля, в Саратовской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, в отдельных районах Левобережья возможна метель.

Ветер западный и северо-западный с возможными порывами до 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится от -15 до -20 градусов, в дневные часы от -10 до -15 градусов.

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

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