Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Из Саратовской области отправлена тысяча тонн гуманитарного груза для военнослужащих. Гуманитарная помощь отправлена в зону СВО и Луганскую область. Об этом сегодня, 22 февраля, рассказали в Телеграм-канале «Пул Z 64».

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

-Наши ребята сейчас с оружием в руках защищают Родину. Мы молимся за них, ждем, помогаем семьям, - отметил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.