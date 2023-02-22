Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 12:58

Из Саратовской области отправлена тысяча тонн гуманитарного груза для военнослужащих

Помощь от саратовцев отправлена в зону СВО и Луганскую область
Роман Хвалин
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Из Саратовской области отправлена тысяча тонн гуманитарного груза для военнослужащих. Гуманитарная помощь отправлена в зону СВО и Луганскую область. Об этом сегодня, 22 февраля, рассказали в Телеграм-канале «Пул Z 64».

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

-Наши ребята сейчас с оружием в руках защищают Родину. Мы молимся за них, ждем, помогаем семьям, - отметил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.