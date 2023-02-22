Фото: Облспас
В Гагаринском районе столкнулись три машины-пассажир «Калины» погиб на месте. Еще две пассажирки легковушки госпитализированы. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин в своем Телеграм-канале.
По данным ведомства, в 12.21 в службу 112 поступило сообщение от ДТП. Недалеко от села Широкий Буерак произошло столкновение фуры "Даф" и двух легковушек – «Лады Калины» и «десятки».
В результате аварии 46-летний пассажир «Калины» погиб на месте. Еще две пассажирки этого авто получили травмы. Обстоятельства выясняются.
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