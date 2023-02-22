Роман Бусаргин наградил саратовских военнослужащих за участие в СВО

Фото: Пул №64 / Телеграм

Сегодня, 22 февраля, Роман Бусаргин наградил военнослужащих за участие в специальной военной операции. Почетный знак Губернатора «За мужество и отвагу» получили 11 саратовцев. Об этом сегодня, 22 февраля, рассказали в Телеграм-канале «Пул Z 64».

Торжественное мероприятие состоялось в честь Дня защитника Отечества.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награду получили:

1. гвардии подполковник Брич Е.В.

2. подполковник Ширшиков А.В.

3. подполковник Чалый Е.Б.

4. майор Дорохин А.А.

5. майор Лейньш Я.В.

6. капитан Ваньков И.С.

7. старший лейтенант Мощенко Д.В.

8. гвардии старший прапорщик Сураев И.Ю.

9. старший сержант Еркович С.А.

10. старший сержант Панферов Е.И.

11. гвардии младший сержант Русских А.С.

Награду получили и семь военнослужащих из Саратовской области, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО:

- полковник Липатов А.В.;

- полковник Пойдо А.Н.;

- полковник Шостак А.В.;

- подполковник Бегунов-Ситников Н.В.;

- подполковник Красников В.М.;

- гвардии майор Чечуро И.Г.;

- майор Мутасов А.А.

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