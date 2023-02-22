Уроженку Саратова задержали в Ярославле по подозрению в подготовке терактов под руководством украинских спецслужб

Фото: Архив КП

В Ярославле силовики задержали 19-летнюю уроженку Саратовской области. Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники, девушку подозревают в подготовке терактов в интересах СБУ.

Как сообщило издание, девушка фотографировала здания, в которых располагались пункты сбора помощи для российских военных-участников СВО. За такую деятельность кураторы из СБУ заплатили ей семь тысяч рублей.

Жительницу Ярославля задержали при попытке поджога здания, при ней оказалась бутылка с бензином. Девушка выросла в неблагополучной среде и состояла на учете как наркозависимая.

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