Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 февраля 2023 11:00

В боях СВО погибли трое балаковцев

Панихида по погибшим прошла в Кафедральном соборе Святой Троицы
Роман Хвалин
Архив КП

Архив КП

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Балаково простились с Алексеем Мельниковым, Александром Полтавцевым и Максимом Орловым – бойцами, погибшими в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Грачев.

Военнослужащих отпевали в балаковском Кафедральном соборе Святой Троицы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.