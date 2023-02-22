В боях СВО погибли трое балаковцев

Архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Балаково простились с Алексеем Мельниковым, Александром Полтавцевым и Максимом Орловым – бойцами, погибшими в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Грачев.

Военнослужащих отпевали в балаковском Кафедральном соборе Святой Троицы.

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