В Саратове сын известного адвоката Астахова не смог обжаловать приговор

Антон Астахов / Архив КП

В Саратове сын известного адвоката, бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова не смог обжаловать приговор, вынесенный ему осенью. Об этом сегодня, 22 февраля, ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, 21 ноября 2022 года Фрунзенский районный суд приговорил Антона Астахова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, он был причастен к афере с кредитами саратовского банка на 75 миллионов рублей.

Саратовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы. Приговор остался без изменений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.