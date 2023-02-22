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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:29

В Саратове сын известного адвоката Астахова не смог обжаловать приговор

Антон Астахов приговорен к 3,5 годам колонии
Роман Хвалин
Антон Астахов / Архив КП

Антон Астахов / Архив КП

В Саратове сын известного адвоката, бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова не смог обжаловать приговор, вынесенный ему осенью. Об этом сегодня, 22 февраля, ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, 21 ноября 2022 года Фрунзенский районный суд приговорил Антона Астахова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, он был причастен к афере с кредитами саратовского банка на 75 миллионов рублей.

Саратовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы. Приговор остался без изменений.

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