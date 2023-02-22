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Саратовские статистики к 23 февраля нарисовали портрет типичного мужчины в регионе. Об этом сообщает Саратовстат.

Средний возраст мужчины в Саратовской области, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, 40,2 года. Среднестатистический мужчина живет в городе, как и 76 процентов представителей сильного пола в нашем регионе. По национальности он русский, владеет русским языком и использует его в повседневной жизни.

Среднестатистический саратовец получил среднее профессиональное образование, как и 39 процентов мужчин Саратовской области. Главный источник его средств к существованию – это заработная плата: по данным Всероссийской переписи населения 2020 года 51 процентов саратовцев указали именно этот пункт. Трудится он в сельском хозяйстве, строительстве или обрабатывающей промышленности, что составляют 40 процентов от всех мужчин региона.

Среднестатистический житель области женат – 63 процентов представителей сильного пола старше 16 лет находятся в браке. Имеет одного ребенка – сына, так как по сведениям о рождаемости за 2021 год в нашем регионе родился 51 процент мальчиков.

Курят в регионе 38 процентов мужчин.