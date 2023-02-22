Бусаргин: строительство нового моста в Саратове не затронет населенные пункты

Роман Бусаргин Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Строительство нового моста в Саратове не затронет населенные пункты. Губернатор Роман Бусаргин опроверг появившуюся в соцсетях информацию о сносе жилых домов. Об этом сегодня, 22 февраля, глава региона опубликовал в своем Телеграм-канале.

Речь идет о постройке нового моста через Волгу, который соединит Саратов и Энгельс, в рамках Южного обхода.

В интернете появилась информация о возможном сносе жилых домов и уничтожения лесопосадок для реализации проекта.

- Прошу не поддаваться на подобные провокации и доверять только официальным источникам информации, - опроверг информацию губернатор.

Бусаргин подчеркнул, что для строительства моста затронут участки, которые находятся за пределами населенных пунктов.

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