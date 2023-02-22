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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:53

В центре Саратова проведут археологические раскопки

Евгений Бадиков

В центре Саратова проведут археологические раскопки. Об этом сообщает министр - председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Речь идет о земельном участке по улице Валовой, где был обнаружен участок культурного слоя 18-20 веков.

— Проведены раскопки, найдены различные предметы. Сейчас готовятся необходимые документы для проведения дальнейших работ. Опыт проведения раскопок на территории города у нас только начинается, но не думаю, что он будет отличаться от работ за чертой города, - отметил министр.