В центре Саратова проведут археологические раскопки. Об этом сообщает министр - председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Речь идет о земельном участке по улице Валовой, где был обнаружен участок культурного слоя 18-20 веков.

— Проведены раскопки, найдены различные предметы. Сейчас готовятся необходимые документы для проведения дальнейших работ. Опыт проведения раскопок на территории города у нас только начинается, но не думаю, что он будет отличаться от работ за чертой города, - отметил министр.