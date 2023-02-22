В Саратове в поселке Дачный утром загорелась «Гроздь»

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове в поселке Дачный сегодня утром загорелась «Гроздь». На тушение выезжали два пожарных расчета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 22 февраля, в Ленинском районе Саратова произошел пожар. Утром, в 5:19 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании. На улице Мелиораторов, 20 загорелся магазин «Гроздь».

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Тушением занимались два пожарных расчета.

- Причина возгорания - короткое замыкание холодильной установки с переходом на рядом стоящие холодильники и товар, - пояснили в МЧС.

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