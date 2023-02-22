В Саратовской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 344 человека

Фото: Архив КП

На сегодня, 22 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 344 жителя за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе обнаружено 309 537 зараженных, выздоровели 301 333 человека, за сутки — 387. Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 184, Балаковском районе — 90, Энгельсском — 30.

Больше всего случаев выявлено у категории в возрасте от 30 до 49 лет- 93 человека.

Пневмония выявлена у 18 заболевших, с признаками ОРВИ – 324 пациента. У двоих болезнь проходит бессимптомно.

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