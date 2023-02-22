В Саратове на время февральских праздников не будут ходить два троллейбусных маршрута

Фото: Архив КП

В Саратове временно приостановят движение двух троллейбусных маршрутов. Кроме того, запретят парковку и проезд машин на некоторых улицах города. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает профильная группа Саратовгорэлектротранса во «ВКонтакте».

Движение двух троллейбусных маршрутов в связи с митинг-концертом на театральной площади будет временно приостановлено.

Так, троллейбусы № 3 (Театральная площадь — Грибова) и № 109 (железнодорожный вокзал, Саратов — ЗАО «Тролза», Энгельс» не будут ходить с 12.00 до 18.00. Кроме того, маршрут №5 (Музейная площадь — Зеркальная) на время концерта будет курсировать от улицы Загороднева до Сенного рынка, а маршруте № 5а (Музейная площадь — кольцо Елшанки) — от Сенного рынка до Елшанки.

Также на некоторых центральных улицах будет ограничено движение и парковка транспорта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.