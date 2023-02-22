фото: ГИБДД

В Ленинском районе мужчина на Opel сбил велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 21 февраля, примерно в 12:25 напротив дома № 12 по ул. Батавина произошло ДТП. 31-летний мужчина за рулем Opel Vectra в ходе движения сбил 25-летнего велосипедиста.

Пострадавший молодой человек доставлен в больницу.

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