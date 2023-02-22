В День защитника Отечества во Дворце бракосочетаний распишутся 12 пар

Фото: Архив КП
Управление по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области сообщили о графике работы отделов в праздники.
В среду, 22 февраля, все отделения ЗАГС города отработают короткий день и закроются на час раньше. В четверг и пятницу, 23 февраля и 24 февраля, все ЗАГСы будут закрыты, кроме Дворца бракосочетаний на Волжской улице – там в День защитника Отечества узаконят отношения 12 пар.
В субботу все ЗАГСы продолжат работу в обычном режиме.
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