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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:47

В День защитника Отечества во Дворце бракосочетаний распишутся 12 пар

23 и 24 февраля все ЗАГСы, кроме Дворца бракосочетаний будут закрыты на выходной
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Управление по делам ЗАГС при правительстве Саратовской области сообщили о графике работы отделов в праздники.

В среду, 22 февраля, все отделения ЗАГС города отработают короткий день и закроются на час раньше. В четверг и пятницу, 23 февраля и 24 февраля, все ЗАГСы будут закрыты, кроме Дворца бракосочетаний на Волжской улице – там в День защитника Отечества узаконят отношения 12 пар.

В субботу все ЗАГСы продолжат работу в обычном режиме.

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