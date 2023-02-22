В Саратове на новой Набережной появится маяк. Об этом сообщила главный архитектор города Анастасия Пузанова.

В общей сложности за 2022 год было разработано 16 концепций благоустройства. В перспективе комитет рассматривает еще 106 потенциальных территорий.

В частности, старую насосную станцию, которая сейчас находится в концессии у ООО «КВС», предлагается стилизовать под маяк. Хлебокомбинат планирует реконструировать норийные башни. Одну из них могут стилизовать под мельницу, появится надпись «Хлеб — всему голова».

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