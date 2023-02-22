В Саратове вечером Hyundai врезался в дерево

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 21 февраля, в Заводском районе Саратова один человек пострадал в автоаварии, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 21:00 на 3-м Воробьевском проезде, недалеко от Тульской улицы 34-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

В ДТП пострадал 40-летний пассажир легковушки, его госпитализировали.

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