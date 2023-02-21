Роман Бусаргин: в ближайшие годы будет построен новый мост через Волгу

Роман Бусаргин

В ближайшие годы в Саратовской области будет построен новый мост через Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс, в рамках Южного обхода. Как заявил губернатор, объект имеет стратегическое значение не только для региона, но и для России. Проект реализуется при федеральном финансировании, полученном благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Сейчас специалисты «Росавтодора» изучают существующие транспортные развязки, чтобы эффективно вписать мост в систему. Команда высококвалифицированных проектировщиков определит трассировку.

- В регионе распространяют недостоверные сведения с указанием якобы конкретной трассировки моста. Жителям Энгельса рассказывают пугающие истории о том, что строители будут сносить их дома и уничтожать лесопосадки.

Подчеркну, что для строительства нового моста и автоподъездов к нему рассматриваются участки за пределами населенных пунктов. Людей намеренно вводят в заблуждение. Надзорные и правоохранительные органы должны провести проверку по этим фактам и найти лиц, ответственных за появление фейков, - заявил Бусаргин и попросил граждан не поддаваться на подобные провокации.

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