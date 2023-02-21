ЧП в Саратове

Сегодня, 21 февраля, в Саратове глыба льда упала на четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале глава города Лада Мокроусова.

О происшествии на улице Миллеровская стало известно менее часа назад. На чеытрехлетнего мальчика упал кусок льда. По предварительным данным, инцидент случился около одного из магазинов сети «Пятерочка».

Врачи скорой помощи доставили ребенка в больницу.

- Поручаю и.о. заместителя по социальной сфере Александру Пажитневу выехать в больницу, уточнить нужна ли семье малыша дополнительная помощь. Комитету муниципального контроля, комитету по ЖКХ и руководителям всех территориальных подразделений проверить качество очистки крыш от снега и наледи, - заявила Лада Мокроусова.

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