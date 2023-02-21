Власти Саратова разрешат рисовать граффити на зданиях

Фото: КП-Саратов / Светлана Курышева

В Саратове власти планируют помогать граффити-художникам, которые создают произведения искусства, а не наносят им урон. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщила председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле.

Было озвучено, что в рамках проекта по благоустройству города планируется создать несколько новых граффити. Пузанова рассказала, что в комитет обращались художники с жалобами на то, что им не хватает объектов, на которых можно рисовать. Более того, они не знают, где рисовать разрешено, а где запрещено.

Депутат Марина Евсюкова предположила, что за создание шедевров деятелям искусства нужно будет платить.

- Надо смотреть территории. Иногда им разрешают заходить в некоторые дворовые пространства. Им неинтересно это делать за плату. Им интересно, чтобы их узнали и услышали. Нам сейчас проще найти какие-то места в городе, которые не жалко, чтобы ребята самовыражались, - пояснила Пузанова.

В итоге было решено разработать программу с указанием мест, где разрешены граффити.

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