Саратовчанку задержали за взятку судебным приставам в 50 тысяч рублей

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На жительницу Саратова возбудили уголовное дело о даче взятки, сообщили в региональном следкоме.

Как сообщает релиз СУ СК по региону, днем 16 февраля в обеденное время женщина передала взятку в 50 тысяч рублей одному из руководителей саратовского райотдела судебных приставов за прекращение исполнительного производства и снятие запрета на регистрационные действия с ее недвижимым имуществом.

Преступление было выявлено Сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с сотрудниками департамента собственной безопасности ГУ ФССП России по региону.

Следователи проводят с подозреваемой следственные действия. Ведомство выявляет все обстоятельства произошедшего.

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