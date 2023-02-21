В Саратовской области в праздничные дни пустят дополнительные электрички

Фото: Архив КП

В Саратовской области 22 и 23 февраля изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Назначены дополнительные электрички по маршрутам: Тарханы – Овражная (и обратно), Саратов – Ершов (и обратно), Ершов – Озинки (и обратно), Саратов-1 – Красный Кут (и обратно), Красный Кут – Александров Гай (и обратно), Ртищево – Балашов (и обратно).

Одновременно на эти же дни отменяются пригородные поезда по маршруту Тарханы – Карамыш (и обратно).

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

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