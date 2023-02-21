В Новоузенске собственника обязали сохранить мельницу Червова

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В Новоузенске Саратовской области суд обязал собственника мельницы Червова позаботиться о ее сохранности. Об этом сообщили в региональном комитете культурного наследия.

Четырехэтажное историческое здание является выявленным объектом культурного наследия. Оно было построено в 1912 году.

В прошлом году комитет обратился в суд с целью побудить хозяина мельницы заняться ее сохранением. 11 января суд обязал собственника получить задание на проведение проектных работ, а также положительное заключение комитета на научно-проектную документацию. Инстанция потребовала от владельца еще раз провести работы. В случае неисполнения бизнесмена ждет штраф – суд поручил взыскать с нарушителя судебные неустойки.

В прошлом году была проведена историко-культурная экспертиза здания мельницы. Сейчас уже готов приказ о включении объекта в единый государственный реестр в категории – местного (муниципального) значения. Устанавливается предмет охраны и границ территории. Документ проходит необходимые согласовательные процедуры.

В минувшие выходные произошло возгорание деревянного строения рядом со старой мельницей. Тогда сама мельница не пострадала.

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