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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:27

В Саратове на окраине Заводского района отключили воду

В Саратове без воды до полуночи остались поселок и несколько улиц
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 21 февраля, «КВС» ограничило холодное водоснабжение для ликвидации повреждения водопровода в Заводском районе. Об этом сообщается в телеграмм канале «Саратов коммунальный».

Холодное водоснабжение отсутствует по адресу Больничный пр.,6, ул.Брянская (от Санаторного пр. до Князевской), 1-2 Акмолинских пр., Санаторного пр., Больничного пр., ул.Минская и в поселке Князевка.

Подача воды возобновится к полуночи.

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