В Саратове на окраине Заводского района отключили воду

Фото: Архив КП
Сегодня, 21 февраля, «КВС» ограничило холодное водоснабжение для ликвидации повреждения водопровода в Заводском районе. Об этом сообщается в телеграмм канале «Саратов коммунальный».
Холодное водоснабжение отсутствует по адресу Больничный пр.,6, ул.Брянская (от Санаторного пр. до Князевской), 1-2 Акмолинских пр., Санаторного пр., Больничного пр., ул.Минская и в поселке Князевка.
Подача воды возобновится к полуночи.
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