Саратовчанка отпраздновала 100-летний юбилей

Фото: пресс-служба администрации Саратова

Вчера, 20 февраля, свой 100-летний юбилей отпраздновала труженик тыла Вера Викентьевна Тугарова. Об этом сегодня сообщает администрация Саратова

В годы Великой Отечественной войны Вера Викентьева работала в тылу в Ижевске на оборонном заводе. После войны окончила Ижевский медицинский институт и проработала врачом почти 50 лет.

Долгожительница награждена медалями «Ветеран труда»; «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Заместитель главы Кировского района по социальной сфере Елена Иванова лично поздравила Веру Викентьевну с праздником.

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