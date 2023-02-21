Саратовчанка отпраздновала 100-летний юбилей

Фото: пресс-служба администрации Саратова
Вчера, 20 февраля, свой 100-летний юбилей отпраздновала труженик тыла Вера Викентьевна Тугарова. Об этом сегодня сообщает администрация Саратова
В годы Великой Отечественной войны Вера Викентьева работала в тылу в Ижевске на оборонном заводе. После войны окончила Ижевский медицинский институт и проработала врачом почти 50 лет.
Долгожительница награждена медалями «Ветеран труда»; «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Заместитель главы Кировского района по социальной сфере Елена Иванова лично поздравила Веру Викентьевну с праздником.
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