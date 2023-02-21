Дело бывшего заместителя мэра Саратова Антона Корнеева закрыто в суде

Волжский районный суд Саратова прекратил уголовное преследование бывшего заместителя главы Саратова по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева.

Напомним, Антон Корнеев обвинялся по двум статьям - превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Дело дошло до суда, но в процессе прокурор посчитал, что следствие так и не смогло доказать умысел и попросил суд переквалифицировать статьи на халатность.

Сторона защиты и подсудимый поддержали ходатайство прокурора. После переквалификации адвокат Корнеева заявила о том, что срок давности, который по статье «халатность» составляет два года, уже прошел. В результате уголовное преследование необходимо прекратить.

Подсудимый Антон Корнеев не изъявил желания доказать невиновность в ходе дальнейшего разбирательства — таким образом уголовное дело было закрыто.

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