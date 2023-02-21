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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:28

В Заводском районе Саратова чиновники выявили более десяти незаконно построенных гаражей

Администрация района примет решение о сносе построек
Роман Хвалин
Администрация Заводского района города Саратова

Администрация Заводского района города Саратова

Сотрудники комитета муниципального контроля снова провели рейды по выявлению нарушений земельного законодательства, проверка обнаружила незаконные гаражные постройки. Об этом сообщила администрация Заводского района.

В ходе мероприятия по адресам: Санаторный проезд, 1 и проспект Энтузиастов, 9 "А", чиновники нашли более десяти металлических гаражей, расположенных на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Материалы обследования будут направлены в администрации районов города для принятия мер по сносу незаконных зданий.

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