Жительницу Энгельса осудят за нападение на знакомого с ножом

В Энгельсе 31-летняя женщина ударила знакомого ножом в грудь, сообщили в пресс-службе МВД по Саратовской области.
Как сообщает релиз, в воскресенье, 19 февраля, мужчина распивал спиртное со знакомой на улице Ломоносова. Они поссорились, женщина ударила приятеля ножом в грудь и сбежала из дома, раненый покровчанин попал в больницу.
Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ранее она была осуждена по аналогичной статье.
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