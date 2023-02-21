В Саратове прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологий и инженерии им. Н.И. Вавилова проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по «Основам безопасности жизнедеятельности». Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В олимпиаде приняли участие 77 учащихся саратовских школ. Региональный этап Олимпиады состоял из двух туров индивидуальных состязаний участников (теоретического и практического).

Теоретический тур включал выполнение письменных заданий по различным темам школьного курса по ОБЖ. Практический тур олимпиады заключался в отработке навыков первой помощи пострадавшему и спасение в различных ЧП.

Победители областного этапа в составе сборной команды примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, который пройдет в Москве.

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