Саратовского военнослужащего осудили за нетрезвую езду на кроссовере Volkswagen

Фото: Архив КП

Военнослужащий из Саратова осужден за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда.

7 октября прошлого года около двух часов ночи в Энгельсе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился пьяный мужчина.

Как оказалось позже, саратовец уже был лишен прав за пьяную езду на полтора года в апреле прошлого года. Поскольку за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено уголовное наказание, а нарушитель являлся военнослужащим, дело рассматривал военный гарнизонный суд.

Подсудимый вину признал, суд назначил штраф - 200 тысяч рублей и лишил нарушителя прав на два года. На автомобиль осужденного наложили арест.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.