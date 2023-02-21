Под поселком в Саратовской области Land Cruiser вылетел с трассы

Фото: Госавтоинспекция

Вчера ночью, 20 февраля, в Новобурасском районе Саратовской области водитель внедорожника вылетел с трассы, один человек получил травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 23:30 на трассе между Новыми Бурасами и городом Петровском. В дорожной полиции уточняют, что 53-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado вылетел с дороги у поселка Белоярский, его 56-летняя пассажирка получила травмы.

Пострадавшую госпитализировали.

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