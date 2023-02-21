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НовостиОбщество21 февраля 2023 8:54

В Саратове преподавателя колледжа водного транспорта осудили за взятки

Сотрудница колледжа суммарно получила более 190 тысяч рублей
Евгений Бадиков
фото: Архив КП, Опарин Даниил

фото: Архив КП, Опарин Даниил

В Саратове преподавателя колледжа водного транспорта осудили за взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что на протяжении четырех лет одна из сотрудниц саратовского колледжа водного транспорта за помощь в получении зачетов и экзаменов, а так же за написания дипломных работ получала от студентов и их родителей взятки общей суммой более 190 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех с половиной лет условно.