фото: Архив КП, Опарин Даниил

В Саратове преподавателя колледжа водного транспорта осудили за взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что на протяжении четырех лет одна из сотрудниц саратовского колледжа водного транспорта за помощь в получении зачетов и экзаменов, а так же за написания дипломных работ получала от студентов и их родителей взятки общей суммой более 190 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех с половиной лет условно.