В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о премии «Лучшие из лучших» 2023 года

В пресс-центре КП-Саратов

Сегодня, 21 февраля, в пресс-центре «Комсомольская Правда Саратов» состоится встреча, посвященная церемонии Ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии» 2023 года.

В качестве спикеров приглашены Заместитель министра культуры Саратовской области Константин Андреевич Сергеев и Председатель Ассоциации по развитию туристического бизнеса Саратовской области «ПОВОЛЖЬЕ», эксперт по туризму, организатор Ежегодной Всероссийской премии «Лучшие из Лучших Российской Федерации», член ОС Саратовской областной Думы Дмитрий Владимирович Семенов.

Мероприятие проходит в прямом эфире в 16:00.

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