фото: архив КП, Золото Олег

Саратовская область за год лишилась 1300 IT-специалистов. Об этом стало известного сегодня, 21 февраля, в ходе совещания в Саратовской областной думе.

Министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков рассказал, что в 2022 году в области по IT-специальностям работало 6 тыс. человек, в аналогичный период 2021-го - на 1,3 тыс. человек больше.

По словам министра, IT-компании с участием иностранного капитала после начала СВО приняли решение перенести офисы в соседние страны. Вместе с тем в Саратове растет количество компаний, которые занимаются разработкой собственного продукта. Кроме того, ряд организаций, первоначально ориентированных на внутренний рынок, теперь стали осваивать еще и экспорт. В их числе: «Рубеж», завод им. Серго Орджоникидзе, «Нефтемаш-Сапкон», завод «Сигнал» и мебельная фабрика «Мария».

На данный момент заработная плата разработчиков программного обеспечения составила свыше 100,2 тысячи рублей, у специалистов, которые занимаются поддержкой готового продукта, - 64 тысячи рублей.

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