В саратовской школе №77 закончат реконструкцию к 1 августа 2023

Фото: Володин Саратов / Телеграм

Саратовскую школу №77 должны открыть 1 августа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе одного из последних визитов в регион.

Видео с заявлениями председателя федерального парламента по поводу реконструкции было опубликовано в Телеграм-канале его сторонников сегодня, 21 февраля.

Володин подчеркнул, что к этой дате все строительные и пуско-наладочные работы на объекте должны быть завершены, в последний месяц лета перед началом учебного года в образовательном заведении установят мебель и завезут наглядные пособия для организации образования.

Как отметил спикер ГД, все необходимые средства для этого уже найдены, уже с 1 сентября в школе необходимо начать занятия.

Напомним, ранее Вячеслав Володин критиковал темпы реконструкции бывшего монтажного колледжа Саратова, который по окончании работ должен стать школой №77. Учебное заведение должны были открыть еще к 1 сентября 2022 года, но сроки сдачи несколько раз переносились.

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