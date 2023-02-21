В Саратове росгвардейцы помогли вернуть родителям потерявшегося четырехлетнего мальчика

Фото: Архив КП
Вчера днем, 20 февраля, в Саратове сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося 4-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудница Росгвардии Екатерина Богомолова увидела на Большой Горной мальчика, стоявшего одного и одетого не по погоде. Ребенок рассказал женщине, что ушел гулять, пока мама отдыхала дома и потерялся.
Богомолова связалась с коллегами-росгвардейцами, те смогли выяснить, где живет мальчик и довели его домой к испуганным родителям.
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