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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:34

В Саратове в среду несколько улиц в центре будут недоступны для проезда и парковки

Запрет на парковку транспорта будет действовать с 8 до 17 часов
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Завтра, 22 февраля, в Саратове в связи с патриотическим митингом ограничат стоянку, остановку и движение транспорта по нескольким улицам, сообщили в Телеграм-канале «Мэрия сообщает».

С 8 до 17 часов будет действовать запрет на парковку и остановку, а с полудня до 17:00 не получится проехать по следующим участкам улиц:

— Московская от Горького до Соборной;

— Первомайская от Радищева до Соборной; — Горького от Большой Казачьей до Московской; — Киселева от Горького до Вольской; — Театральная площадь от Радищева до Горького; — Радищева от Челюскинцев до Театральной площади.

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