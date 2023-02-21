графика: ТГ-канал «Колонка Издателя»

Мария Усова приглашает принять участие в акции «СВОим героям». Об этом депутат Саратовской областной Думы сообщила в своем телеграм-канале «Колонка издателя».

По словам парламентария, в преддверии 23 февраля проект «Женского движения Единой России» начинает акцию «СВОим героям», цель которой — оказать поддержку нашим мобилизованным бойцам. Можно обратиться как к конкретному человеку, так и к группе бойцов в зоне СВО.

— Как региональный координатор проекта «Женского движения Единой России» в Саратовской области, предлагаю присоединиться к акции. Для этого нужно: записать видео длительностью не более минуты со словами поддержки нашим бойцам в удобном для Вас формате и опубликовать видео на своей личной странице в соцсетях с хештегом #СВОим_героям, #женскоедвижение. Творческий подход приветствуется, — объяснила Усова.

Акция продлится до 24 февраля включительно