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НовостиПолитика21 февраля 2023 7:23

В Хвалынском районе простились с погибшим в боях за Бахмут участником СВО

Николаю Козлову был 31 год
Роман Хвалин
Фото: Алик Сабрига / Телеграм

Фото: Алик Сабрига / Телеграм

В ходе спецоперации по освобождению Донбасса погиб уроженец Хвалынского района Николай Козлов, сообщил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Алик Сабрига.

Солдату был 31 год, Николай родился и вырос в селе Елшанка, там же закончил школу и училище.

Козлов погиб 31 января в боях под Бахмутом в ДНР. С бойцом простились в родном селе, он похоронен на кладбище в Елшанке.

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