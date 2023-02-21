В Хвалынском районе простились с погибшим в боях за Бахмут участником СВО

Фото: Алик Сабрига / Телеграм

В ходе спецоперации по освобождению Донбасса погиб уроженец Хвалынского района Николай Козлов, сообщил в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Алик Сабрига.

Солдату был 31 год, Николай родился и вырос в селе Елшанка, там же закончил школу и училище.

Козлов погиб 31 января в боях под Бахмутом в ДНР. С бойцом простились в родном селе, он похоронен на кладбище в Елшанке.

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