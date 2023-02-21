В Ленинском районе Саратова пациентка «скорой» упала в машине

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 20 февраля, в Ленинском районе Саратова пассажирка частной «скорой» упала в машине. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

В 18:25 у дома по проспекту Строителей, 1, 48-летний водитель частной скорой помощи «Луидор» допустил падение 42-летней пассажирки.

Женщина была госпитализирована.

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