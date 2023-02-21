За сутки в Саратовской области зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии в регионе заразилась 309 193 человека, выздоровело же 300 946 человек, из них 395 за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 165, Балаковском районе — 80, Энгельсском — 29, Балашовском — 7.

Чаще всего заболевали люди среднего возраста (30-49 лет) — 92 больных. У всех заболевших выявлены признаки ОРВИ.