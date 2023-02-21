На дорогах Саратовской области ночью работало 250 единиц спецтехники. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Сегодня, в ночь на 21 февраля по всей территории региона шли обильные снегопады. Для расчистки дорог от снега и наледи дорожные службы задействовали 267 единиц снегоуборочной техники .

Например, в Турковском, Перелюбском и Краснопартизанском районах расчищало трассы по 13 единиц снегоуборочной техники, в Пугачевском – 21, в Вольском и Балаковском - по 15, в Базарно-Карабулакском – 12, на транзитных маршрутах Саратова -12. В четырех районах техника находилась в режиме дежурства.

По данным на 7:00 по всем дорогам регионального и межрайонного значения проезд обеспечен.