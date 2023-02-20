В Энгельсе собака покусала лицо 7-летней девочке

Фото: Архив КП

В Энгельсе возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным релиза, сегодня, 20 февраля, у дома на улице 5-й квартал в поселке Приволжский, собака искусала лицо 7-летней девочке, которая шла с матерью.

У ребенка диагностирована укушенная рана надбровной кости, девочку доставили в больницу. Следком инициировал проверку.

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