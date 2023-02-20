Глава Фонда защиты прав дольщиков в Саратовской области лишилась поста

Сегодня, 20 февраля, досрочно были прекращены полномочия генерального директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Татьяны Одинцовой. Об этом сообщает региональный минстрой.

Напомним, в январе этого года Одинцову раскритиковали за ситуацию с обманутыми дольщиками ЖК «Оптимист-2018».

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