Фото: Архив КП

В Саратове жители Ленинского и Октябрьского районов остались без отопления и горячей воды. Городская прокуратура проводит проверку. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили коммунальные службы.

Сегодня без отопления остались почти два десятка домов Ленинского района. Примерно до 17.00 прекращена подача тепла жителям улиц Бережная, 12,14, З.Космодемьянской, 10,14,16, Спартака, 3,11 и Щорса, 11,13. Также, до окончания работ отопление отключили абонентам улиц 4-я Прокатная, 15,17,17а,19, Ломоносова, 10а, Измайлова, 10а. Кроме того, ремонтные работы коснулись проживающих по улицам Мира, 15, 15а-б, 17, 17а-г, 19, 19а, 20, 20а-в; улицам Международная, 28а, 28б, 36.

В Октябрьском районе примерно до 17.00 отключена подача горячей воды и отопления следующим абонентам: - 2-й Детский проезд, 9/11, 13/17, 34; - 2-я Садовая, 103/107; - 3-й Детский проезд, 6/10; - 3-й Комсомольский проезд, 25; - 4-й Комсомольский проезд, 2/6.

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