В Саратовской области на 44 процента вырос приток мигрантов из стран бывшего СССР

Фото: Архив КП

В России увеличился приток трудовых мигрантов. Саратовская область заняла 16-е место по приросту числа приезжих работников. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает аналитическая служба консалтинговой сети FinExpertiza.

За прошедший год в Россию приехало на 23,9% мигрантов больше, чем в 2021 году. Наиболее распространенной целью визита иностранцев в РФ является работа.

По данным аналитиков, за 2022 год в Саратовскую область прибыло 44,2 тысячи трудовых мигрантов. По приросту числа приезжих регион занял 16-ое место в стране.

Больше всего приезжих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

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