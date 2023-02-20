Фото: Архив КП

В Саратове спустя 9 лет осудили убийцу пенсионерки. Супружеская пара забила 75-летнюю женщину насмерть и закопала в районе Елшанского кладбища. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает СУ СК региона.

Пара проживала с пенсионеркой в одной квартире. Как выяснили следователи, осенью 2014 года мужчина до смерти избил 75-летнюю женщину. После этого труп он погрузил в машину и закопал за Новым елшанским кладбищем.

В течение двух лет супруги пользовались деньгами, которые поступали на карту покойной. Кроме того, присвоили автомобиль «Лада Калина» и денежные средства свыше 295 тысяч рублей.

Дело, возбужденное по факту исчезновения пенсионерки, долгое время оставалось нераскрытым. Преступников сдали производимые платежи по банковской карте пропавшей.

В суде 58-летний мужчина утверждал, что смерть пенсионерки наступила в результате падения с лестницы в подъезде. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, а его супругу трем годам лишения свободы

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